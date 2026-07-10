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世界盃8強對陣警方西隧口首查酒駕  兩司機「吹爆波」被捕 

突發
更新時間：03:47 2026-07-10 HKT
發佈時間：03:47 2026-07-10 HKT

世界盃進入8強對陣，料大批球迷在欣賞精彩球賽時飲酒狂歡。為防範司機違法醉駕，警方持續展開嚴厲的打擊酒後駕駛行動，其中港島總區交通部執行及管制組特遣隊於今日（10日）凌晨1時許，首次在西區干諾道西近西區海底隧道往九龍方向的入口設置路障抽查車輛。行動中，警員當場拘捕兩名未能通過酒精呼氣測試的男司機，兩人現正被警方扣留調查。

中港牌平治企圖切線避抽查 金融才俊超標近一倍落網

今日凌晨時分，一輛掛有中港車牌的白色平治私家車駛近警方路障。警員發現該輛私家車形跡可疑，甚至一度試圖切線以避開路障抽查，同時40歲姓徐的男司機眼神閃縮，警員見狀隨即上前將車截停。

徐男當場被要求進行酒精呼氣測試（俗稱「吹波波」），結果錄得高達41微克，遠遠超過每100毫升呼氣中含22微克酒精的法定上限近一倍，涉嫌「酒後駕駛」被捕。據了解，徐男報稱為一名金融行業才俊，事發前與友人用膳並曾飲酒，餐後駕車返回住所，豈料中途遇上警方首設的西隧口路障而落網。

文員蘭桂坊消遣後驅車 凌志後座藏已開威士忌

不久後，另一輛黑色凌志私家車駛至路障，同樣被警員截停盤查。警員在搜查車廂時，發現後座一個袋內，竟然藏有一支已經打開過、並飲用了少許的威士忌烈酒。

警方首次在西隧口設障查酒駕。黎志偉攝
警方首次在西隧口設障查酒駕。黎志偉攝
警方首次在西隧口設障查酒駕。黎志偉攝
警方首次在西隧口設障查酒駕。黎志偉攝
警方首次在西隧口設障查酒駕。黎志偉攝
警方首次在西隧口設障查酒駕。黎志偉攝
警方首次在西隧口設障查酒駕，兩司機「吹爆波」被捕。黎志偉攝
警方首次在西隧口設障查酒駕，兩司機「吹爆波」被捕。黎志偉攝

現年47歲的姓趙男司機隨後接受酒精呼氣測試，結果錄得26微克，同樣超出法定上限，警員隨即以涉嫌「酒後駕駛」將其拘捕。據悉，趙男報稱任職文員，事發前曾在中環蘭桂坊一帶消遣，隨後駕車離開。

兩名被捕司機隨後同被帶返警署扣防調查，而兩輛涉事私家車則由拖車拖走檢驗。

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