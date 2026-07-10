港珠澳大橋港男鞋底藏$5萬可卡因闖關 入境澳門斷正

澳門偵破一宗涉及港人的毒品走私案。澳門司法警察局表示，毒品罪案調查處日前根據可靠情報展開深入調查，成功鎖定一名企圖從香港偷運毒品入境澳門販售圖利的香港男子，並於周三（8日）晚上成功收網，在港珠澳大橋口岸入境大堂截獲該名目標男子，當場在其鞋底搜出市值約5萬澳門元（約4.8萬港元）的懷疑可卡因毒品，即時將其拘捕。

偷運毒品赴澳「自用兼分銷」 住所起獲包裝工具

案情顯示，被捕的29歲香港男子，其運毒手法企圖瞞天過海。落網時，他用紙巾小心包裹着一包重約24.96克的懷疑毒品，並刻意暗藏在鞋底企圖藏入關境。惟警方早著先鞭，在口岸入境大堂將其截擊。經司法鑑定化驗後，證實該批涉案粉末為毒品可卡因。

隨後，辦案人員將疑犯押解至其位於澳門北區的租住住所進行搜查。司警在單位內當場檢獲一批用作分拆及包裝毒品的工具，並依法扣押3,000港元懷疑不法嫌疑現金。

司警經深入調查與背景審查發現，該名香港男子具有多年的吸毒惡習。在被捕後的尿液毒品檢測中，結果亦證實其對毒品呈陽性反應。據初步調查所得，疑犯自今年3月起，便頻繁且定期在澳門從事不法販毒活動。他每次成功偷運毒品來澳後，除了扣除當中部份毒品留供自身吸食滿足毒癮外，其餘大部份均會透過分拆包裝，在澳門不法市場販售圖利。

司警根據目前的調查確鑿結果，已依法以「不法販賣麻醉藥品及精神藥物」罪名，將該名涉案香港男子正式移送澳門檢察院偵辦。警方強調，目前正全力順藤摸瓜，繼續深入追查該批毒品的上游供應源頭以及其他涉案在逃人士。