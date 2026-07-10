澳門5婦人墮騙局共失逾$40萬 司警拘兩男包括港人

再有港人牽涉澳門騙案被捕。澳門司法警察局表示，近日接獲5名年長婦人報案，指落入電話詐騙陷阱，合共損失高達41.3萬澳門元（約40萬港元）。司警經嚴密部署後採取行動，成功拘捕兩名涉案男子，其中包括一名專程赴澳充當詐騙集團骨幹「車頭」的香港男司機。

內地銷售員扮「車手」 北區街頭向老婦收現金

案情顯示，本周二（7/7）首名受害老婦的家中固網電話接獲不法份子來電，騙徒在電話中熟練地冒認其兒子，語帶焦急地聲稱自己在內地因涉及傷人命案，正被公安機關刑事扣留，迫切需要大筆「擔保金」營救。受害人救子心切信以為真，同日到澳門北區街頭，將4萬澳門元（約3.8萬港元）現金，親手交予一名自稱是擔保人的內地男子。受害人隨後致電家人求證，始驚覺墮入騙局。

司警調查發現，該名內地男子食髓知味，同日以完全相同的犯罪手法，在澳門街頭另外成功騙取兩名老婦分別9.3萬澳門元及10萬澳門元（共約18.7萬港元）。

港人扮演「車頭」指使下線 兩人分贓各獲報酬

澳門司警資訊罪案調查處深入研判後，迅速鎖定幕後犯罪鏈條。案中的內地男子在集團中扮演最前線的「車手」角色，負責出面收取騙款；他在得手後，隨即將贓款全數轉交予一名在背後監督、扮演「車頭」核心角色的香港男子。兩人分工明確，每完成一筆交易，內地「車手」可獲1,000元人民幣（約1,100港元）報酬，而香港「車頭」則可分得1,500港元。

不僅如此，司警深入追查後發現，該名香港男子還橫跨上月多宗舊案，涉嫌與今年6月中下旬另外兩宗同類詐騙案有直接關聯，該兩宗案件導致另外兩名長者分別痛失10萬澳門元及8萬澳門元。

港珠澳大橋口岸落網 移送檢察院追緝餘黨

掌握證據後，司警隨即展開收網部署。本周二晚上，辦案人員先在港珠澳大橋口岸截獲企圖潛逃離境的涉案內地黃姓男子（37歲，報稱車輛銷售員）；隨後在治安警察局的全力和協助下，成功攔截涉案的香港麥姓疑犯（31歲，報稱司機）。

行動中，警方共檢獲5部涉案手機及4.8萬港元不法現金。司警目前已依「詐騙（巨額）及犯罪集團」罪名，將兩名疑犯正式移送檢察院偵辦，並正全力追緝幕後主腦、其餘在逃餘黨以及大筆贓款的下落。