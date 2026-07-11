警察學院結業會操｜3優秀學員分享心路歷程 碩士主管棄高薪轉跑道 中泰混血教師盼護幼童

香港警察學院今日（11日）舉行結業會操，見證新一批見習督察及學警正式畢業，投入警務工作。當中3位表現優秀的畢業學員接受傳媒訪問，包括擁有傳播學碩士學歷的跨國企業前高層、期望發揮語言優勢的中泰混血兒，以及克服傷患重返警校的建築系「海歸」畢業生。他們均希望，能以自身所長及堅韌毅力，為守護香港社會出一分力。

記者：楊偉亨 實習記者：江雪晴

今期共13名督察（6男7女）及131名警員（107男24女）畢業。其中現年28歲的見習督察鄺美琪（Viola），在本次結業會操中獲頒榮譽警棍。她學歷出眾，中學期間曾獲李兆基獎學金近全額資助，入讀上海復旦大學廣告學系，其後更於新加坡國立大學取得傳播學碩士學位。加入警隊前，她任職跨國公司的亞太區社交媒體主任。

見習督察鄺美琪（中）、學警黎加華（左）和林禹軒（右）期望以自身所長及堅韌毅力，為守護香港社會出一分力。 楊偉亨攝

Viola 自18歲起先後在上海、新加坡及香港生活和工作。她坦言，在上海生活7年後，曾決定跳出舒適圈赴星進修；這些在多地生活的經歷，讓她深刻體會到社會安寧的可貴，亦深感警隊的工作相比商業社會上班更能直接服務市民及社會，亦感到更榮耀、自豪，因此投考督察。

近年警隊積極利用社交媒體發布不同訊息，擁有傳播學碩士學位的Viola相信，她能運用其專業知識出一分力，更順暢地與市民進行溝通。

鄺美琪在2024年放下發展多年的事業，改變跑道加入警隊，期望為「生於斯，長於斯」的香港出一分力。

獲頒薛富盃及銀笛的25歲學警黎加華是中泰混血兒，能操流利泰語，曾任職幼稚園教師，期間曾主動介入處理一宗懷疑管教不當的個案，積極引導家長改用正確教育方式，成功避免事件惡化。她感言：「這次經歷讓我深刻體會到保護兒童的重要性。我希望加入警隊後，能夠以執法者的身份，用行動守護每一位小朋友健康成長。」此外，她亦期望發揮語言優勢，協助在港的非華裔人士。

被問及感興趣的警隊部門，加華說除了有意加入工作與兒童相關的部門，亦想加入機動部隊(PTU)及刑偵崗位，希望在不同崗位學習，增值自我。她強調，未來執勤會秉持「多巡邏一圈、多截查一位可疑人」的精神，以「小角色」身份在警務工作中實踐「大意義」。

黎加華能操流利泰語，期望以語言優勢協助在港非華裔人士。

獲頒警務處處長學業成績優異證書的31歲學警林禹軒（Mo），畢業於悉尼科技大學建築學系，加入警隊前任職行政文員，早前為圓童年志願，毅然轉職投考警隊。他透露，其「警察夢」源於兒時獲在外國任職警察的堂哥贈送警帽，自此對這份職業產生憧憬，加上對方曾向他分享工作經歷及建議，令他對警務工作有一定認識。

Mo 在2023年成功投考，曾在香港警察學院受訓，惟一個月後因膝傷退出訓練，但他未有就此放棄，在家人支持下，傷癒即再度投考，最終成功重返警校。他憶述，受訓期間雖面對舊患復發等考驗，幸而在教官和家人的鼓勵下克服難關，順利畢業。

他以自身經歷寄語追夢者，面對挫折要具備重新站起來的勇氣，才能以更堅韌的心態迎接警務工作的挑戰，亦相信能勝任工作，正如教官所言：「警察的能力是僅次於超人的。」

獲頒警務處處長學業成績優異證書的林禹軒為圓童年志願，毅然轉職投考警察。