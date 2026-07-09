動漫迷救世軍家品店買《我英》模型 拆盒驚見煙彈即報警 怒斥：買玩具差啲變俾人拉

有動漫迷在救世軍家品店「尋寶」，以85元「靚價」購得人氣動漫《我的英雄學院》角色「綠谷出久」的模型，詎料打開後竟見到多盒煙彈，於是報警求助並於社交平台發文講述事件經過，「救世軍打咗畀我，話叫我攞相關資料去退錢，係特別做畀我，正常唔會退，佢淨係話造成不便為此致歉，冇任何賠償…真心嬲，我去買玩具差啲變俾人拉」。《星島頭條》正就事件向救世軍查詢。

今日（9日）一名動漫迷於社交平台Threads發文，指在救世軍家品店購買毛公仔予女朋友，離開時見到一盒人氣動漫《我的英雄學院》「綠谷出久」的模型僅售85元，於是向職員查詢，「我注意力喺晒盒野幾錢度同之後返屋企點樣影相好，無諗過係假，入去問店員拎黎睇，我見到未開封又搖過入邊有野，就直接畀錢走人」。

初時他發現該盒模型雖然未開封，但外觀非常殘舊，左上角的品牌標誌竟由日本知名玩具商「BANDAI」變成「DANDAI」，遂打開檢查，驚見內藏數盒煙彈及食物，旁邊更有一張宣傳單張，上面寫有「4年老字號 正規官方渠道取貨保證產品質量」，令他擔心誤買疑似毒品，於是立即前往警署報警求助。

事主其後接獲救世軍職員來電，對方表示可作「特別處理」安排退款，並對造成不便致歉，但表明不會提供任何賠償，解釋指機構資金須用於社區服務，「話叫我攞相關資料去退錢，係特別做畀我，正常唔會退」。

事主對事件感到憤怒，指責救世軍誤售違禁品予顧客，令他差點誤墮法網，「救世軍嗰方面就話佢哋唔知，咁你任何情況賣嘢，你應該都係要確保入邊係啲咩，我都唔要求你一定要賣正版，至少唔係違禁品啦，對於浪費咗我咁多時間同我無啦啦要置身喺違法風險當中，佢講句唔好意思就完」。此外，事主又指若當時他在街上被警方扣查，必定百辭莫辯，「假設有個小朋友買咗佢又攞嚟食咁點解決？打開入邊原來係支槍有人拎咗去做不法行為咁又點？我無啦啦俾人拉咗最後又係一句唔好意思就算呀？」

事件引起網民熱議，不少網民驚訝二手玩具竟成運毒盲點，亦有人提醒市民在二手店購買未開封物品時，最好在店內即場拆開檢查，以免惹上無妄之災，「只有靠買家買完即場開黎check」、「救世軍買嘢無得退換，即場Check穩陣啲」、「陰功」、「點知老翻仲要中煙彈」。

消息指，事件發生於今日下午4時許，一名39歲姓黃男子於牛頭角花園大廈喜鵲樓地下的救世軍觀塘家品店，以85元購買一盒玩具模型，事主返家途中打開貨物，驚見兩盒未用過的電子煙彈，每盒內有3顆2毫升的煙彈，以及兩盒包裝食物，於是交到將軍澳警署並報案。

