國泰客機遭戰機攔截｜民航處：航班全程依循批准航道飛行 已要求國泰全面檢視事件

國泰航空7月4日由香港前往倫敦希斯路的航班，航機曾與途經的航空交通管制單位經歷短暫通訊中斷事件，民航處表示高度關注，已要求國泰航空嚴正跟進並於一周內提交調查報告。



民航處指初步資料顯示，涉事航班當日全程依循批准航道飛行，航班隨後按計劃安全抵達目的地。民航處已要求國泰航空全面檢視事件，包括當時航機運作情況、通訊設備的設定、與當地航空交通管制單位的通訊聯繫等，並提交詳盡報告，查找事件成因。國泰航空正按要求進行全面檢視，包括與有關機組人員會面。民航處在接獲有關報告後，會隨即進行審視，並聯同航空公司作適當跟進。

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匈牙利防長日前在社交網站貼文，指一架從香港去英國倫敦的空中巴士A350客機，上周六（4日）下午近兩時飛到羅馬尼亞上空時，與控制塔失去聯絡。事件觸發北約快速反應警報，與羅馬尼亞接壤的匈牙利，空軍接報後派戰機升空作目視警告。涉事客機隨即聯絡控制塔，戰機隨後返回空軍基地。