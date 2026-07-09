反外圍賭博｜世盃賽事白熱化 警大舉掃蕩TG外圍群組 一日拘5人包括管理員

2026世界盃賽事正式踏入八強階段，隨著各路強隊交鋒，戰況越來越激烈，全城陷入足球狂熱。然而，不法分子亦趁機活躍，令外圍賭博活動更趨猖獗。警方對此絕不姑息，隨即雷厲風行展開打擊行動，西九龍總區重案組於今日（7月9日）大舉掃蕩利用Telegram平台宣傳的非法賭博網站，一日內拘捕5人，包括涉案群組管理員。

西九龍總區重案組早前接獲線報並展開深入調查，發現有不法份子看準世界盃熱潮，利用社交媒體Telegram平台大肆宣傳及推銷網上非法賭博活動，吸引球迷投注。警方今日果斷執法拘捕5人（24歲至55歲），包括3名本地男子、1名本地女子及1名印尼籍女子。

調查顯示，被捕人士在犯罪集團中擔任相關社交媒體群組管理員，以及借出用作收受外圍賭注的傀儡戶口持有人。5名被捕人士分別涉嫌「推廣或便利收受賭注」以及「洗黑錢」罪名，目前正被扣查，警方不排除有更多人落網。

警方發言人重申，根據《賭博條例》（第148章），除由獲授權營辦者舉辦的受規管賽馬及彩票、在持牌場所內進行的賭博活動，以及法律豁免的其他活動外，所有形式的賭博均屬違法。這包括透過任何途徑（包括網上平台）進行的投注及收受賭注。

警方特別提醒市民，該條例同樣適用於身處香港境內的人士所下的賭注，不論有關外圍網上平台的伺服器設於本地還是境外，參與其中即屬違法。一經定罪，涉及投注相關罪行的最高刑罰為監禁9個月及罰款5萬元；而涉及收受賭注或組織非法賭博的罪行，最高刑罰更可達監禁7年及罰款500萬元，呼籲市民切勿以身試法。

警方早在世界盃開鑼前，已指出非法賭博有數碼化趨勢，例如「介面數碼化」（網上形式投注）、「接觸數碼化」（利用社交媒體發放廣告）及「資金數碼化」（網上轉帳交收）三大特徵，部分平台甚至增設虛擬貨幣支付以圖掩人耳目。警方當時已強調會以宣傳、教育、情報及執法四大方向打擊，除了運用豐富經驗及跨境合作追緝幕後團伙及參與者，亦會透過校園、公眾地方、社區持份者及不同政府部門推廣反外圍賭博教育。