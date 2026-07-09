越南幫多次潛長沙灣地盤 偷47萬元建材轉賣五金回收鋪圖利 6人被捕

警方於7月4日至6日接獲兩宗報案，指長沙灣福華街544至588號一地盤懷疑被盜去建築材料，總值約47萬元。西九龍總區刑事部及行動部人員經深入調查後，發現一個犯罪團夥曾於本年六月起多次進入同一地盤偷取不同建築材料。人員隨即於今日（9日）凌晨3時採取拘捕行動，於涉案地盤附近發現4名形跡可疑的男女。該兩名外籍男子及兩名外籍女子，年齡介乎40至48歲，涉嫌「盜竊」被捕。據了解，該4名被捕男女係越南籍，其中3人持行街紙。

警方拘捕6名男女。



人員經進一步調查，發現該4名被捕人於地盤將5批建築材料運走，並將材料出售予於深水埗南昌街一間五金回收鋪。人員遂拘捕店鋪一名75歲姓古本地男職員及一名50歲姓孫本地女職員，涉嫌「處理贓物」。所有被捕人現正被扣留調查，案件交由西九龍總區重案組跟進。



警方呼籲地盤或建築公司應加強地盤的保安設施，例如安裝防盜系統、高質素的閉路電視及鎖好存放於地盤的物品等，以免被賊人有機可乘。警方提醒市民，「盜竊」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁十年。市民切勿以身試法。