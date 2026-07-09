Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

越南幫多次潛長沙灣地盤 偷47萬元建材轉賣五金回收鋪圖利 6人被捕

突發
更新時間：19:15 2026-07-09 HKT
發佈時間：19:15 2026-07-09 HKT

警方於7月4日至6日接獲兩宗報案，指長沙灣福華街544至588號一地盤懷疑被盜去建築材料，總值約47萬元。西九龍總區刑事部及行動部人員經深入調查後，發現一個犯罪團夥曾於本年六月起多次進入同一地盤偷取不同建築材料。人員隨即於今日（9日）凌晨3時採取拘捕行動，於涉案地盤附近發現4名形跡可疑的男女。該兩名外籍男子及兩名外籍女子，年齡介乎40至48歲，涉嫌「盜竊」被捕。據了解，該4名被捕男女係越南籍，其中3人持行街紙。

警方拘捕6名男女。
警方拘捕6名男女。


人員經進一步調查，發現該4名被捕人於地盤將5批建築材料運走，並將材料出售予於深水埗南昌街一間五金回收鋪。人員遂拘捕店鋪一名75歲姓古本地男職員及一名50歲姓孫本地女職員，涉嫌「處理贓物」。所有被捕人現正被扣留調查，案件交由西九龍總區重案組跟進。

警方呼籲地盤或建築公司應加強地盤的保安設施，例如安裝防盜系統、高質素的閉路電視及鎖好存放於地盤的物品等，以免被賊人有機可乘。警方提醒市民，「盜竊」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁十年。市民切勿以身試法。

最Hit
華富邨謀殺案│死者任保安 被扼頸約兩分鐘昏迷 疑兇折返被擒
01:54
華富邨謀殺案｜死者遭扼頸約兩分鐘昏迷 50歲疑兇折返被擒 案件明天提堂
突發
2小時前
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
01:10
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
突發
10小時前
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
00:57
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
影視圈
8小時前
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
7小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
2026-07-08 16:10 HKT
將軍澳「撞人族」橫行 港爸拖女無辜捱撞 街坊爆料多區商場淪陷 變態惡行大曝光「呢招」最陰毒｜Juicy叮
將軍澳「撞人族」橫行 港爸拖女無辜捱撞 街坊爆料多區商場淪陷 變態惡行大曝光「呢招」最陰毒｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
苗金鳳離世享壽84歲  家人發訃聞公告喪禮安排  於7月21日設靈
苗金鳳離世享壽84歲  家人發訃聞公告喪禮安排  於7月21日設靈
影視圈
6小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
6小時前
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
影視圈
2026-07-08 19:36 HKT
7-Eleven年度77折強勢回歸！「711大折日」首度加推至48小時 提早一日雪糕/汽水/米/油勁減
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小時 雪糕/汽水/米/油勁減 1方法再減$10
生活百科
7小時前