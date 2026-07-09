天水圍無業男女扮警察被捕 訛稱兩兒童踩單車違規 圖罰千元不遂迫租尿袋抵罰款

警方前日（7日）晚上接獲兩名分別為12及13歲兒童報案，指當日較早時間在天水圍洪堤路附近踩單車，其間被兩名本地男女截停，男子自稱為警務人員，亦曾向兩名兒童迅速展示掛在頸上的証件套，訛稱他們在行人路上踩單車，需各交出港幣1000元作為罰款。兩名兒童表示沒有足夠現金，最後被要求到附近便利店以港幣 440元租借兩個便攜式充電器，並轉交予疑犯。

元朗警區刑事調查隊第十隊接手調查案件，並翻查附近一帶，包括銳眼計劃下安裝的閉路電視，以作深入調查，其後迅速鎖定涉案疑犯身份。警方至今日（9日）早上在天水圍成功拘捕兩人，分別是50歲姓李的本地男子及44歲姓麥的本地女子，同時檢獲他們犯案時所穿着衣着及曾展示的證件套。

兩名被捕人均報稱無業，現正被警方扣留調查，稍後將會被暫控「假冒公職人員」及「以欺騙手段取得財產」罪，而案件將會係明日（10日）於屯門裁判法院提堂。

元朗警區刑事調查總督察唐為國指今次案件的兩名受害人僅12至13歲，警方對針對兒童的犯案手段予以強烈譴責，稱兒童及青少年的社會經驗較淺，往往容易成為騙徒的目標，呼籲家長應多加關心子女，灌輸正確防騙知識，提高他們的警覺，避免墮入騙局。

