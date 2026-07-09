警破黑幫收數集團拘9人 8男女為中學生 每宗收800至2000元賠上前程

油尖警區刑事部人員經深入調查及情報分析後，周二及周三（7月7至8日）在全港多區拘捕9名本地男女（12至24歲），當中8人未成年，分涉「刑事毀壞」及「串謀刑事毀壞」。警方相信，被捕人涉與5至6月期間、6宗住宅及商廈單位遭淋油案有關，分別發生在尖沙咀、油麻地、觀塘及天水圍。犯罪集團有黑社會背景，透過社交媒體及通訊軟件，以每單報酬約800元至2000元招徠青少年犯案，並向他們分派具體任務，包括購買紅油及前往指定地點淋紅油等。

油尖警區反三合會行動組第一隊主管督察鄧耀發表示，警方接獲報案後，透過「銳眼計劃」下閉路電視，迅速鎖定疑犯身分，首先拘捕懷疑負責落手犯案的未成年3男3女（12至16歲），涉嫌「刑事毀壞」。跟進調查後，警方再拘捕懷疑幕後操縱的24歲男子、15歲少年及14歲少女，涉嫌「串謀刑事毀壞」。行動中，警方檢獲紅油及被捕人懷疑犯案時所穿的衣物等。

24歲被捕男子報稱為健身教練，其餘8名未成年人士報稱為中學生，部分已輟學。所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。警方相信，幕後操縱者隸屬同一個黑幫收債集團，負責招攬及指派其他青少年犯罪。犯罪集團透過社交媒體及不同通訊軟件，以每宗港幣800元至2,000元作報酬，引誘青少年非法收債。青少年被招攬後，操縱者會指示他們購買紅油，及前往指定地點淋紅油或破壞。

油尖警區刑事情報組主管高級督察韋榮傑強調，警方會繼續積極向青少年宣揚防罪及滅罪訊息，並透過情報主導執法，嚴厲打擊針對利用青少年犯罪的不法分子，絕不姑息。另外暑假臨近，警方提醒父母及老師亦要多加關注子女及學生動向，教導他們正確價值觀，提醒青少年選擇兼職或暑期工時務必份外留神，辨識可疑招攬，認清工作內容及細節是否合法，不要為了一千幾百元快錢自毀前程。

警方又呼籲大廈保安提高警覺，如遇可疑陌生人進入大廈，不論可否都可以問多兩句，登記訪客資料，做好把關嘅角色。亦鼓勵物業管理公司於大廈出入口安裝閉路電視，藉此加強對罪案的防止及偵查工作。