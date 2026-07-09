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水警西貢掃「鬼油站」 拘4男檢2200公升汽油

突發
更新時間：14:27 2026-07-09 HKT
發佈時間：14:27 2026-07-09 HKT

水警總區人員昨日（8日）展開代號「雷霆2026」（THUNDERBOLT 2026）的執法行動，並根據情報搗破一個位於西貢翠塘路對開碼頭的非法加油站。

相關新聞：警西貢打擊「鬼油」船 檢3000公升私油 拘捕多人扣兩車

 

行動中，人員拘捕4名本地男子（47至60歲，涉嫌處理或管有應課稅品條例適用的貨品。被捕人現正被警方扣留調查。

行動中，人員檢獲逾2200公升汽油，估計應課稅值約7萬元；人員亦扣留一輛懷疑涉案的運油貨車，以及一輛懷疑涉案的運油私家車，作進一步檢驗。

調查顯示，該非法加油站由一個三合會犯罪集團操控，該集團會將非法汽油送至該「鬼油」站，再供應予從事走私活動的船隻。

警方重申，非法儲存大量汽油等危險品，極易引發火警甚至爆炸，威脅周邊公眾安全。光顧非法汽油，不單令自身權益難以獲得保障，亦須就使用非法汽油承擔刑事責任，涉案車輛或會被充公。警方呼籲市民切勿購買未完稅汽油。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款二百萬元及監禁七年。此外，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

 

 

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