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涉收款預定貨品後拒交貨 海關拘模型玩具店男東主

突發
更新時間：10:58 2026-07-09 HKT
發佈時間：10:58 2026-07-09 HKT

香港海關分別於6月23日及7月7日拘捕兩名模型及玩具零售商的男東主，他們涉嫌在售賣模型及玩具的過程中作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》（《條例》）。

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海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者於購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

 

 

 

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