跨部門新界南反黑工拘25人 最老76歲 4內地女子涉非法賣淫

新界南總區警方聯同相關部門展開反非法勞工聯合行動，拘捕25人，當中涉及違反逗留條件、逾期居留、僱用不可合法受僱人士等案件，另於荃灣市中心一帶進行掃黃行動，拘捕4名內地女子。

警方表示，新界南總區機動部隊、新界南無人機隊聯同葵青、荃灣、沙田、大嶼山及機場警區，昨日（8日）進行代號「冠軍」（CHAMPION）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。

行動中，人員共拘捕25人，包括5名本地男子、2名本地女子、5名非華裔男子、5名內地男子及8名內地女子，年齡介乎27至76歲，涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留」、「行使偽造文書」、「僱用不可合法受僱的人」、「未獲入境事務處處長授權而留在香港」、「有遣送離境／遞解離境令人士接受僱傭工作及開辦業務」、「通緝人士」、「妨礙警務人員執行職務」及「管有危險藥物」等罪名。

跨部門新界南反黑工拘25人 最老達76歲。警方提供

據了解，被捕非華裔人士包括2名印度籍及3名巴基斯坦籍人士，均持行街紙；被捕內地人士中，16人持雙程證，另有一名男子持內地身份證。警方亦於行動中拘捕一名通緝人士，涉及未有繳付罰款；另有人涉嫌管有危險藥物，警方檢獲懷疑海洛因。

此外，新界南總區機動部隊、荃灣警區特別職務隊及警察無人機隊聯同相關部門，於荃灣市中心一帶展開掃黃行動，人員拘捕4名內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。

新界南總區機動部隊、荃灣警區特別職務隊及警察無人機隊聯同相關部門，於荃灣市中心一帶展開掃黃行動，人員拘捕4名內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。警方提供

所有被捕人士現正被扣留調查，警方及相關部門將作進一步跟進。