香港資深電影美術指導陸叔遠波蘭失聯多日 入境處：已接獲求助並跟進事件

香港資深電影美術指導陸叔遠自上周五（3日）起在波蘭失聯，至今一直未有消息，其親友非常擔憂，並在社交平台發文，呼籲市民可以幫助尋人。入境處回覆查詢表示，處方接獲相關求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐波蘭共和國大使館了解情况，並會繼續與公署及大使館保持聯繫及跟進事件。

人稱「陸叔」的陸叔遠（Robert Loh），出生於1946年，是香港資深電影美術指導、時裝設計師、藝術家及策展人。香港視覺設計師莊丹妮昨日（7日）在社交平台發文，指陸叔遠在7月3日於波蘭第二大城市克拉科夫（Krakow） 失去聯絡，最後出現地點為當地商場「Galeria Krakowska」一帶，其家人及朋友非常擔憂。



入境事務處回覆《星島頭條》查詢時指，處方接獲相關求助後， 已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐波蘭共和國大使館 了解情況 。入境處會繼續與公署及大使館保持緊密聯繫 ，跟進事件。在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」 的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「 入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」 熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線； 或提交網上求助表格求助。

翻查資料，陸叔遠於1970年畢業於美國西北大學 (Northwestern University) 廣播電影電視系，回港後擔任TVB電視節目製片及導演，後轉入廣告公司任職。70年代，陸叔遠曾為多個品牌擔任男裝設計師。1985年他在港產片《平安夜》擔任美術指導，並於當年香港電影金像獎奪得「最佳美術指導」榮譽。