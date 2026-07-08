香港故宮文化博物館 13歲男童過安檢被搜出「鐵蓮花」 半月內2宗

西九文化區香港故宮文化博物館發現有人攜帶違禁品入內。今(8日)早上10時28分，保安員進行安檢期間，發現一名進場的13歲男童，攜帶違禁品「鐵蓮花」進場，保安搜出違禁品，並報警求助，警員接報到場，經調查後，男童涉藏有攻擊性武器被捕，由警員帶上警車返署續查。這是兩星期內第二宗相關案件。

翻查資料顯示，6月24日早上10時許，一名12歲小學男生到香港故宮文化博物館參觀進行安檢時，被保安員透過X光機發現男生的背囊藏有可疑物品，包括一把長約23厘米的蝴蝶刀、一把長約21厘米的彈簧刀、一個長約21厘米的鐵蓮花以及一把長約21厘米的重力刀。警員到場調查，其後以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕該名男學生。男生其後向警方表示，他純粹貪玩而收藏蝴蝶刀等武器。