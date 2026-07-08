半月內2宗｜故宮文化博物館13歲男童過安檢 被搜出爪刀被捕

西九文化區香港故宮文化博物館發現有人攜帶違禁品入內。今日（8日）早上10時28分，保安員進行安檢期間，發現一名進場的13歲男童，其背包內有一把爪刀，於是報警求助。警員接報到場，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕該名男童，案件交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進。

據了解，被捕男童於今日參與學校的活動到香港故宮文化博物館參觀，當到達進行保安檢查時，保安員在X光機發現男童的背包懷疑藏有可疑物品，於是要求搜查其書包，在書包內發現了一爪刀，保安通知其老師後報警。

翻查資料顯示，6月24日早上10時許，一名12歲小學男生到香港故宮文化博物館參觀進行安檢時，被保安員透過X光機發現男生的背囊藏有可疑物品，包括一把長約23厘米的蝴蝶刀、一把長約21厘米的彈簧刀、一個長約21厘米的鐵蓮花以及一把長約21厘米的重力刀。警員到場調查，其後以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕該名男學生。男生其後向警方表示，他純粹貪玩而收藏蝴蝶刀等武器。