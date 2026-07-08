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珍惜生命│天水圍24歲女子墮樓 當場不治

突發
更新時間：08:32 2026-07-08 HKT
發佈時間：08:32 2026-07-08 HKT

今(8日)凌晨3時11分，天水圍天恩邨恩澤樓，保安報案指發現一名女子倒臥上址對開地面，懷疑她從高處墮下。救護員接報到場，經檢驗後證實事主當場死亡。警方經初步調查，相信姓林（24歲）女事主由天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。據悉，女事主受家庭問題困擾而尋死。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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