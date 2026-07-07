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國安檔案解密｜第二集剖析「羊村繪本案」  揭示「軟對抗」荼毒幼童意識

突發
更新時間：23:25 2026-07-07 HKT
發佈時間：23:25 2026-07-07 HKT

適逢《香港國安法》公布實施6周年，保安局推出一連五集的電視節目《國安檔案解密》。今日（7月7日）播出的第二集深入探討了轟動一時的「羊村繪本案」。多名警務處國家安全處高層在節目中現身說法，節目同時引述了保安局局長鄧炳強發言，共同揭示反中亂港分子如何利用看似無害的兒童繪本作為「軟對抗」工具，向幼童灌輸仇恨及分離主義思想。

披着羊皮的狼：專業人士精心包裝的煽動刊物

香港言語治療師總工會於2020年6月至2021年7月期間，先後出版了《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》三本兒童繪本，並透過網上平台及實體店舖免費派發。警務處國安處總警司李桂華在節目中分析了繪本的誤導手法。他以《羊村守衛者》為例，指出繪本利用「狼與羊」的對立情節，將反修例運動美化為「羊村守衛戰」，企圖引導兒童將自己代入受害的「羊」，並將中央及特區政府塑造成意圖傷害他們的「狼」。而《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》則分別將企圖偷渡台灣的12名逃犯英雄化，以及藉新冠疫情挑撥中港兩地人民仇恨。法庭最終裁定這三本繪本均屬具煽動意圖的刊物，涉案的五名工會理事各被判囚19個月。

警方謹慎蒐證 親子讀書會成關鍵證據

警務處國安處高級警司楊耀宗透露，由於涉案繪本由專業人士編寫，初期包裝得與一般兒童讀物無異，警方在調查初期顯得格外小心，以避免引起「打壓言論及出版自由」的誤解。直至2021年6月，警方掌握兩名被告在書店為幼稚園及初小兒童舉辦親子讀書會，企圖藉此宣揚煽動訊息。楊耀宗指出，該活動徹底暴露被告發布繪本的煽動意圖及危害國家安全的行為，為警方的拘捕行動提供了有力證據。

釐清言論自由界線 權利並非絕對

針對外部勢力藉此案抹黑香港失去言論自由，李桂華在節目中反駁指，《香港國安法》及相關國際公約雖明文保障市民的言論自由，但這些權利並非絕對。他強調，為保障國家安全及公共秩序，依法限制部分權利是世界通用的準則。是次法庭判決意義重大，不僅確認了法律並未阻止市民批評政府（前提是不帶煽動意圖），亦確立了任何人均不能以言論自由為藉口危害國家安全。

專家籲家長警惕「非黑即白」極端思維

香港大學教育學院高級講師李佩鈴博士在節目中提醒家長，在揀選圖書時應提高警覺，尤其是來歷不明的免費刊物。她建議家長留意內容有否將複雜的社會議題過分簡化（如羊狼對立），以免令小朋友形成「非黑即白」的偏激思維。若發現兒童閱讀後情緒波動大或對特定群體產生偏見，應適時主動與老師或輔導員溝通。

節目引述鄧炳強發言：全民總動員防範「軟對抗」

節目尾聲特別引述保安局局長鄧炳強過往在電台的發言。他曾狠批「軟對抗」手段惡毒，指出這類手法往往以兒童讀物或遊戲等看似無害的形式包裝，潛移默化地荼毒下一代思想，製造社會對立。節目藉此呼籲市民大眾必須保持警惕，認清國家安全風險，全民總動員全方位打擊「軟對抗」，以在社會上建立知法、守法和護法的風氣。

一連5集的《國安檔案解密》由藝人陳啟泰主持，依次回顧「唐英傑案」、「羊村繪本案」、「譚得志案」、「光城者案」和「『35+』顛覆政權案」5宗重大國安案件的來龍去脈。節目由6月30日起，逢星期二晚上8時15分於HOY 78台播放，並於保安局官網及社交平台上載。

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