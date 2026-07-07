警方數字辦跨部門網絡安全演習邁入第10屆 加入AI元素應對最新威脅

香港警務處（警務處）網絡安全及科技罪案調查科與隸屬數字政策辦公室（數字辦）的政府電腦保安事故協調中心，今日（7月7日）合辦第十屆「跨部門網絡安全演習」，進一步提升政府部門及相關機構應對網絡攻擊的防禦和應變能力，應對人工智能及網絡安全的挑戰。

是次演習共有77個政策局和部門，以及15個專業機構派出代表，共約350人參與，並採用「攻防對抗」模式，參與者組成「藍隊」，在虛擬網絡環境中應對由網絡安全專家擔任的「紅隊」所發動的模擬攻擊。演習以支援大型活動的資訊系統遭受勒索軟件攻擊為背景，並加入反網絡恐怖主義、自主式 AI、釣魚攻擊等元素，讓參與者在貼近實戰的環境下演練監察、分析、通報、處置及防禦流程，進一步提升協同防禦與應變能力，鞏固政府資訊系統的整體安全與韌性。

警務處助理處長（刑事）鍾詠敏在致辭時表示，演習今年踏入第十屆，是推動網絡安全演練恆常化的重要里程碑。她指，過去一年發生涉及敏感資料外洩事件，引起社會高度關注，加上AI發展迅速，黑客利用AI進行各類網絡攻擊，故絕不能忽略相關的網絡安全風險。今次演習特意加入AI元素，除技術操練外，更確保各部門和專業機構面對重大網絡保安事故時，能夠迅速、有效地互相配合，齊心維護香港的網絡安全。香港將迎來多項大型國際盛會及重要活動，各部門及相關機構必須保持警覺，各自做好網絡安全保障工作，並加強與不同持份者的合作。

數字辦助理數字政策專員（項目管理及網絡安全）陳慧中在致辭時表示，AI應用迅速發展，為提升效率和服務質素帶來新機遇；然而，AI技術的普及亦令網絡安全形勢更趨複雜。攻擊者可以利用AI加快偵察和搜尋漏洞，製作更具欺騙性的釣魚訊息和惡意內容，令防禦工作面對前所未有的挑戰。她表示，政府會繼續堅持風險為本、防患未然的策略，並積極探索「以AI對抗AI」，善用人工智能技術提升威脅偵測、分析和應變方面的效率與精準度。

政府會繼續透過不同措施強化網絡安全防護水平，協助各部門及相關機構提升應對新興網絡威脅的能力，保障香港資訊系統及網絡安全。