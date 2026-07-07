上環樂古道老婦危站後墮斃 家人發現惜太遲

上環樂古道68號，今日（7月7日）下午6時許，一名70歲姓盧女住戶在單位外危站，其後從高處墮下，家人大驚報案。警方消防接報趕至，發現老婦倒臥上址平台，當場被證實死亡，消防出動雲梯將老婦遺體帶返地面。警方初步調查後檢獲遺書，據了解老婦有身體病紀錄。目前案件被列作自殺跟進。

消防出動雲梯，協助將遺體帶返地面。FB：黃開@消防群組

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

消防出動雲梯，協助將遺體帶返地面。FB：黃開@消防群組

現場為上環樂古道86號。FB：黃開@消防群組