上環樂古道老婦危站後墮斃 家人發現惜太遲
更新時間：21:37 2026-07-07 HKT
發佈時間：21:37 2026-07-07 HKT
發佈時間：21:37 2026-07-07 HKT
上環樂古道68號，今日（7月7日）下午6時許，一名70歲姓盧女住戶在單位外危站，其後從高處墮下，家人大驚報案。警方消防接報趕至，發現老婦倒臥上址平台，當場被證實死亡，消防出動雲梯將老婦遺體帶返地面。警方初步調查後檢獲遺書，據了解老婦有身體病紀錄。目前案件被列作自殺跟進。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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