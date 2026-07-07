內地抵港航班爆椅背後挨糾紛驚動警員 兩港男互罵「列黑名單、影衰香港人」

廈門航空今日（7月7日）下午一班由寧夏銀川飛抵香港的航班，發生一宗因調整座位椅背引發的機艙糾紛。兩名本地男子在航機上激烈爭吵，驚動機組人員調位，客機抵港後警員隨即到場跟進，調查後將案件列作「糾紛」處理。

根據網上帖文及流傳片段，涉事航班為廈門航空寧夏銀川至香港航班（MF8691）。事發時，一名戴眼鏡的男乘客將椅背向後倒，隨即引來後座一名年長男乘客不滿，眼鏡男聲稱被對方拍打頭部，並反問又不是用膳或飛機降落時間，為何不可以把椅背往後靠。

雙方隨即在機艙內爆發激烈爭吵。兩名機艙服務員見狀立刻上前協調。雙方爭吵片段隨後在網上流傳，可見，年長男子激動反駁，否認曾動手打人：「我無打過你，我㧬（推）張凳咋，無整到你呀，你講都唔好講呀！我㧬張凳話我打佢喎，幾橫呀啲人真係！」

爭執一輪後，年長男一行人獲安排調前座位。調位之際雙方仍火氣不減，眼鏡男不甘示弱反擊：「列入黑名單喇我話你聽，以後唔使坐飛機喇你！」年長男則不斷回罵：「影衰香港人呀你！」

事件引起飛機上不少人圍觀側目。警方今日下午2時許接報後，於航機降落香港後隨即上機跟進。經調查，兩名涉案男子均為本地人，分別41歲及62歲。事件中無人受傷，警方最終將案件列作「糾紛」處理。