Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地抵港航班爆椅背後挨糾紛驚動警員 兩港男互罵「列黑名單、影衰香港人」

突發
更新時間：20:42 2026-07-07 HKT
發佈時間：20:42 2026-07-07 HKT

廈門航空今日（7月7日）下午一班由寧夏銀川飛抵香港的航班，發生一宗因調整座位椅背引發的機艙糾紛。兩名本地男子在航機上激烈爭吵，驚動機組人員調位，客機抵港後警員隨即到場跟進，調查後將案件列作「糾紛」處理。

根據網上帖文及流傳片段，涉事航班為廈門航空寧夏銀川至香港航班（MF8691）。事發時，一名戴眼鏡的男乘客將椅背向後倒，隨即引來後座一名年長男乘客不滿，眼鏡男聲稱被對方拍打頭部，並反問又不是用膳或飛機降落時間，為何不可以把椅背往後靠。

雙方隨即在機艙內爆發激烈爭吵。兩名機艙服務員見狀立刻上前協調。雙方爭吵片段隨後在網上流傳，可見，年長男子激動反駁，否認曾動手打人：「我無打過你，我㧬（推）張凳咋，無整到你呀，你講都唔好講呀！我㧬張凳話我打佢喎，幾橫呀啲人真係！」

爭執一輪後，年長男一行人獲安排調前座位。調位之際雙方仍火氣不減，眼鏡男不甘示弱反擊：「列入黑名單喇我話你聽，以後唔使坐飛機喇你！」年長男則不斷回罵：「影衰香港人呀你！」

事件引起飛機上不少人圍觀側目。警方今日下午2時許接報後，於航機降落香港後隨即上機跟進。經調查，兩名涉案男子均為本地人，分別41歲及62歲。事件中無人受傷，警方最終將案件列作「糾紛」處理。

最Hit
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港珠澳大橋的士爆炸陷火海 火舌跌落馬路 尾隨司機驚嚇「嘩嘩聲」
00:31
港珠澳大橋的士爆炸陷火海 火舌跌落馬路 尾隨司機驚嚇「嘩嘩聲」
突發
5小時前
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士
變頻冷氣機未必能慳電？電器店破解元兇是這2個習慣... 附4大空調選購貼士
生活百科
9小時前
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
影視圈
12小時前
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
01:42
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
即時娛樂
14小時前
特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正
特快公屋5個月成功上樓！喜獲高層海景單位 僅1原因成特別名單 網民驚歎：比中六合彩更正
生活百科
9小時前
樂易玲生日派對驚爆失竊 《東周刊》獨家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星見證查CCTV
01:59
樂易玲生日派對驚爆失竊 《東周刊》獨家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星見證查CCTV
即時娛樂
10小時前
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
02:33
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
申訴熱話
14小時前