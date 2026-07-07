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大埔奪命工傷│死者妻讚丈夫老實 哭訴「我依家唔知點算」

突發
更新時間：14:44 2026-07-07 HKT
發佈時間：14:44 2026-07-07 HKT

大埔寨乪村64歲姓黃水泥批盪工人，昨（6日)中午獨自在一間村屋進行水泥批盪工程期間，懷疑意外被角磨機（砂輪機）割傷右大腿，傷口深達10厘米後，血流不止，最初還可自行報警求救，惟救護員到場時已陷入昏迷，送院後惜返魂乏術。黃妻獲悉丈夫噩耗後瞬間崩潰，哭訴「依家唔知點算」，令人心酸。

相關新聞：大埔寨乪村男工遭角磨機割傷右腿 傷口深10厘米倒臥血泊 送院搶救不治

黃男與妻子及一對子女同住黃大仙區一居屋單位。一對子女已長大成人，出身工作，但黃男仍是家庭經濟支柱。黃妻由內地來港，一直沒有工作，在家相夫教子，自言甚麼也不懂。對於丈夫猝逝，黃妻崩潰落淚，盛讚丈夫「好老實、顧家」但沉默，平日在家不多談工作，所以黃妻坦言「我唔知佢做乜嘢」，她說丈夫是家庭經濟支柱，他的離世，令她「唔知點算」。「我依家頭腦好混亂！」她說賠償事宜都交由長子跟進。

現場為大埔寨乪村一間興建中的村屋，正在進行批盪工程。黃男為水泥批盪工人，事發時他使用角磨機意外割傷右大腿，造成一個約10厘米傷口，傷口大面積出血，黃男自行報警求助，惟在警方及救護員到場時，黃男已經失去知覺，他昏迷被送往那打素醫院搶救後證實不治。

事後其工友在現場焚香拜祭，村屋內放有裝修工具及一些衣物。

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