大埔奪命工傷│死者單獨工作出事 救護逾句鐘尋村屋 兒批僱主失當致父失救

大埔寨乪村64歲姓黃水泥批盪工人，昨（6日)中午獨自在一間村屋進行水泥批盪工程期間，懷疑意外被角磨機（砂輪機）割傷右大腿，傷口深達10厘米後，血流不止，最初還可自行報警求救，惟救護員到場時已陷入昏迷，送院後惜返魂乏術。黃妻獲悉丈夫噩耗後瞬間崩潰，哭訴「依家唔知點算」，而黃的兒子質疑為何只得父親獨自工作，沒有工友同行，認為僱主安排工作上有問題，以致父親出事後，要一個多小時才被救護員尋獲位置，疑大動脈出血過多致失救而死。

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黃男與妻子及一對子女同住新蒲崗一居屋單位。一對子女已長大成人，投身社會。黃的兒子接受《星島頭條網》訪問時直言，相信爸爸因為大動脈被割傷流血過多失救而死。「爸爸當時報警只話自己頭暈，冇講到流好多血，可能當時999唔知佢咁嚴重。我覺得老闆在工作安排上有問題，呢單係涉及人為疏忽，要追究。如果當時有其他工友在場，爸爸係可以接受急救，工友可幫手報警，講確實情況，又可幫手帶路，唔使延誤救治。」據他了解，當時救護員都花上個多小時才找到爸爸出事村屋的位置。

「如果當時有其他工友睇實，即使爸爸用的工具不妥當，可以被工友勸停，不會受重傷，而老闆安排亦好有問題，唔可能容許一個人獨自做嘢。我哋本來一家四口，依家變咗三口，我32歲咁早就冇咗個老竇。」他又自言與妹妹已投身社會，可以照顧到媽媽，但很想透過傳媒反映，為何老闆會容許工人一個人獨自工作，是否安排失當，好為爸爸的死還一個公道。

至於黃妻由內地來港，一直沒有工作，在家相夫教子，自言甚麼也不懂。對於丈夫猝逝，黃妻崩潰落淚，盛讚丈夫「好老實、顧家」但沉默，平日在家不多談工作，所以黃妻坦言「我唔知佢做乜嘢」，對於丈夫的離世，令她「唔知點算好」。她直言「我依家頭腦好混亂！」她說賠償事宜都交由長子跟進。

現場為大埔寨乪村一間興建中的村屋，正在進行批盪工程。黃男為水泥批盪工人，事發時他使用角磨機意外割傷右大腿，造成一個約10厘米傷口，傷口大面積出血，黃男自行報警求助，惟在警方及救護員到場時，黃男已經失去知覺，他昏迷被送往那打素醫院搶救後證實不治。

事後其工友在現場焚香拜祭，村屋內放有裝修工具及一些衣服鞋物，相信是工人留下。