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海關偵破非註冊貴金屬及寶石交易商進行指明交易案件 拘1公司董事

突發
更新時間：13:12 2026-07-07 HKT
發佈時間：13:12 2026-07-07 HKT

香港海關昨日（6日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行12萬以上港元的含貴金屬及寶石的珠寶及鐘錶交易，並拘捕該公司的董事。案件仍在調查中。該名被捕人士已獲准保釋。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務並進行十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為十二萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。

海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為十二萬或以上港元的現金或非現金交易。

有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。

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