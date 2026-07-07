黃雨│渠務署確認11宗水浸個案 出動「龍吸水」估計坪輋水深或逾300毫米

天文台於今日(7/7) 早上5時30分及7時30分分別發出黃色暴雨警告信號及新界北部水浸特別報告。渠務署緊急事故控制中心已於今天早上7時30分啟動，並派遣超過60隊緊急應變隊伍處理水浸報告。

渠務署在其網頁帖文表示，現時新界北部，尤其是八鄉及錦田、上水一帶，正受大雨影響。渠務署較早前已進行水浸風險評估，預計在新界北低窪地區，例如坪輋可能會出現水浸，估計水浸深度或超過300毫米，並已安排強力排水機械人「龍吸水」在坪輋李屋候命處理水浸。

截至今日上午11時，該署共確認11宗水浸個案，分別位於粉嶺公路近北區醫院、坪輋李屋村、龍躍頭永寧圍、錦田公路近八鄉警署、蓮花地、錦田公路近上村、屏山上璋圍、皇后山馬料水新村、上水天光甫、粉嶺塘坑村及坪輋大埔田村。

渠務署已完成處理其中6宗水浸個案，包括位於粉嶺公路近北區醫院、龍躍頭永寧圍、錦田公路近八鄉警署、錦田公路近上村、屏山上璋圍及皇后山馬料水新村。現正全力處理另外5宗水浸個案，強力排水機械人「龍吸水」正於坪輋李屋村協助處理水浸，亦已調派更多強力排水機械「龍吸水」前往蓮花地及坪輋大埔田村協助處理水浸。

渠務署呼籲市民應留意暴雨所帶來的風險，及早做好防禦措施，並呼籲居住水浸風險較高地區的市民及早遷離居所或到庇護中心暫避。

渠務署會繼續與天文台保持緊密聯繫，密切關注天氣變化，時刻保持高度戒備，並在有需要時，迅速增派人手和緊急應變隊伍，及時清理淤塞及水浸。如發現排水設施淤塞或有水浸情況，請致電 24小時渠務熱線 2300 1110。