大埔公路奪命車禍│21歲鐵騎士越線撼機動三輪車喪命 黃雨下親友傷心路祭

大埔公路周日（5日）發生奪命車禍，21歲姓譚鐵騎士Jason駕駛電單車，在大埔公路沙田嶺段、近九龍水塘對開出彎時失控翻側，剷過對面線狂撼機動三輪車，最終傷重不治。今日（7日）早上約9時，Jason的父母和胞姊等一行約40名親友，冒雨到事發現場進行路祭，眾人悲傷難過，一片愁雲慘霧。

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今早約9時，Jason的一眾親友到達大埔公路車禍現場，帶備香燭祭品在場拜祭。路祭儀式由道士主持，所見電燈柱上掛有一件屬於死者Jason的衣服作招魂，道士頌經進行儀式，眾親友手持香燭拜祭。其間一直下雨烏天黑地，Jason的父母和胞姊傷心欲絕。

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車禍中不幸喪生的Jason，生前是一名汽車迷，上至電單車、下至私家車無一不愛。據家人早前透露，Jason在柴灣寶馬車廠做學徒，夢想將來擁有自己的車房。在胞姊眼中，Jason是一名不把愛掛在嘴邊的硬漢，但非常着緊家人。他中學畢業後原打算報讀香港專業教育學院（IVE），因父親重病而告吹。他身兼數職養家，早上替做魚檔的外婆開檔，中午在車廠做學徒，夜晚又做兼職，卻把大半收入奉獻給家庭。胞姊慨嘆：「佢係好好弟弟，下世都想同佢做姊弟。」

事發於周日下午3時21分，Jason駕駛電單車沿大埔公路－沙田嶺段往九龍方向行駛，當駛至近九龍水塘時，據報與一輛沿大埔公路－沙田嶺段往相反方向行駛的機動三輪車相撞。

Jason全身多處嚴重受傷，昏迷被送往明愛醫院治理，於下午3時59分不治。40歲的機動三輪車男司機亦頸部及手腳受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。