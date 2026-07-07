珍惜生命｜樂華北邨22歲女子與男友爭執後墮樓 送院搶救不治
更新時間：02:55 2026-07-07 HKT
發佈時間：02:55 2026-07-07 HKT
發佈時間：02:55 2026-07-07 HKT
秀茂坪發生墮樓事件。昨晚（6日）約8時19分，警方接獲一名男子報案，指與22歲姓蔡女友在樂華（北）邨普華樓一單位內因感情問題發生爭執，其間女方情緒激動。
警員接報到場，女事主由高處墮下，昏迷倒臥地面，由救護車送往基督教聯合醫院搶救，其後證實不治。警方經初步調查，相信女事主由大廈走廊墮下，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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