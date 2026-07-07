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九龍城印度裔男子遭3漢持棍圍毆 警翻查閉路電視 拘30歲男同鄉

突發
更新時間：01:01 2026-07-07 HKT
發佈時間：01:01 2026-07-07 HKT

九龍城馬頭角道日前發生傷人案，一名38歲印度裔男子遭3名男子持木棍及曲棍球棍襲擊受傷。警方經深入調查後，鎖定其中一名涉案男子，並於昨日（6日）晚上採取拘捕行動。

警方表示，案件交由九龍城警區反三合會調查組接手。調查人員翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定一名疑犯。昨日晚上在馬頭角道近鵬程街一個單位拘捕一名30歲印度裔男子，涉嫌傷人，現正被扣留調查。

案件發生於上周六（4日）晚上約10時，一名38歲印度裔男子獨自沿馬頭涌道步行返家，途經牛棚藝術村對開時，突遭3名男子撲出，以木棍及曲棍球棍施襲。事主頭部及手部受傷，一度倒地，其後清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

相關新聞：九龍城男子遭三惡煞圍毆 一度倒地昏迷

據了解，男事主與涉案3名男子互不相識，亦表示沒有欠債或與人結怨，遇襲原因仍有待警方進一步調查。

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