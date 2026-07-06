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落馬洲過關80歲婆婆偷運381支私煙 落網罪成囚2個月

突發
更新時間：21:40 2026-07-06 HKT
發佈時間：21:40 2026-07-06 HKT

一名來港內地男旅客及兩名返港本地女子，先後因進口或管有未完稅香煙及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（7月6日）在法院分別被判監6星期至監禁10個月不等。涉案人當中，包括一名年屆8旬的返港本地婦人，她被判監兩個月。

6月29日，關員於在落馬洲支線管制站截查該名80歲返港本地婦人時，在其攜帶的背囊檢獲381支未完稅香煙，估計市值約1900元，應課稅值約1200元。該名老婦隨即被捕，她今日在粉嶺裁判法院被判監兩個月和罰款1200元。

另外，海關人員於6月30日亦在落馬洲支線管制站，截查一名30歲返港本地女子及其同行兒童，發現該名旅客利用其同行兒童所攜帶的背囊收藏六百支未完稅香煙，估計市值約3000元，應課稅值約1980元。該名女旅客隨即被捕。她今日在粉嶺裁判法院被判處監禁6星期及罰款1000元。

除陸路口岸外，海關亦於機場截獲偷運私煙旅客。5月15日，海關在香港國際機場截查一名33歲抵港的內地男旅客，在其個人行李內檢獲約13.6萬支未完稅香煙，估計市值約68.1萬元，應課稅值約45萬元。該名旅客隨即被捕。他今日在西九龍裁判法院被判處監禁10個月和罰款500元。　　

海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。市民可透過24小時熱線（182 8080）、專用電郵（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。

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