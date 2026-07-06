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Customs YES夥保護知識產權大聯盟 走入社區推廣低碳惜食

突發
更新時間：21:14 2026-07-06 HKT
發佈時間：21:14 2026-07-06 HKT

保護知識產權大聯盟成員聯同Customs YES會員，今日（7月6日）攜手走入社區，去到油蔴地街坊會學校，與小朋友一齊參加「低碳．惜食：咖啡渣紮染工作坊」。大聯盟除了日常致力推動守法與知識產權保護，亦非常重視履行社會責任與青年培訓工作。

市民日常生活入面一些細微習慣，其實都可以為環保出一分力。今次活動特別以「低碳．惜食」為主題舉辦，透過講座深入了解香港廚餘處理措施及相關政策，亦分享了減少廚餘、實踐低碳生活的小貼士。

參加者更一齊體驗咖啡渣紮染，利用回收咖啡渣，親手製作獨一無二的紮染作品，將原本被棄置材料變成充滿特色小手作，親身感受「化廢為寶」樂趣。

今次活動不但提升大人和小朋友的環保意識，更鼓勵市民由源頭開始減少廚餘，展現大聯盟積極投入社區服務、傳遞正能量一面。海關呼籲，市民一起由生活小事做起，實踐低碳生活、愛護地球。

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