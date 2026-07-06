越南空運乾貨藏1700萬元「雙獅地球標」海洛英磚 海關監控遞送拘兩男

香港海關昨日（7月5日）透過風險評估，在香港國際機場檢查一票由越南抵港，報稱載有乾貨的空運貨物。經檢查後，海關人員發現相關貨物X光影像有可疑，其後於一個發泡膠箱內，發現約30公斤、值約1700萬元的懷疑海洛英。關員同日監控遞送，在深水埗一店舖拘捕2名收貨人，分別為41歲報稱無業本地男子和38歲報稱餐廳經理的本地男子。

海關毒品調查科機場調查課調查主任葉卓麟。曾志恆攝

海關毒品調查科機場調查課調查主任葉卓麟表示，當時關員首先透過X光檢查一批報稱是乾貨的貨物，發現X光圖像同報稱物品並不相符，而且發泡膠箱異常沉重。關員感到可疑，因而開箱檢查。其後，關員起出14個被乾貨掩蓋的保溫袋，剪開保溫袋後發現標明「雙獅地球標」海洛英磚。

涉案海洛英磚標明「雙獅地球標」。

案件仍在調查中。海關強調會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關強調會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動。