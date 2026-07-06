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有片｜長洲現漏斗雲奇景直上雲霄 天文台解畫是否水龍捲要看一因素

突發
更新時間：22:17 2026-07-06 HKT
發佈時間：20:08 2026-07-06 HKT

與活躍偏南氣流相關的強雷雨區正影響廣東及南海北部。有長洲居民今日（7月6日）下午在社交平台上載片段，表示目睹懷疑水龍捲奇景。不過天文台其後在社交平台解畫，表示根據目前片段難以判斷，是否為水龍捲要根據一因素判斷。

片段所見，當時長洲對開狂風大作，烏雲詭譎，其間一條漏斗雲直通雲霄，離遠清晰可見，不少街坊嘖嘖稱奇。目擊者表示，片段是於今日下午6時36分左右拍攝。翻看天文台雷達圖像，當時長洲對開大嶼山有明顯強降雨，與片段顯示方位大致脗合。

天文台：接地是龍捲風 連海為水龍捲

天文台在社交平台表示，今日下午6時半左右，兩名市民報告在長洲目擊到漏斗雲。當時有一道強雷雨帶經過長洲附近，但現階段天文台未能憑有關片段判斷該漏斗雲有否接觸水面，因此未能證實片段中出現的是水龍捲。

天文台續指，一般而言在大氣非常不穩定的情況下，雷暴中的強對流有利於強勁的柱狀渦旋產生，並以漏斗雲的形態出現。若渦旋接觸到地面就是龍捲風，若接觸到海面時則為水龍捲。

資料顯示，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

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