兩男收假富途證券短訊 遭沽清股票共損失逾$55萬

​警方「守網者」社交平台發文指，過去兩周，警方共接獲逾20宗釣魚騙案，騙款逾400萬港元。其中兩名受害人收到一條釣魚短訊，該訊息並無「#」號，且假冒來自富途證券，內容聲稱「美國預扣稅與申報即將過期，需點擊訊息內的不明連結，否則將被收取最高達30%的扣稅款項」。

受害人點擊連結後，被引導至假冒富途證券的登入頁面，並按指示輸入富途「帳戶號碼」及「交易密碼」等資料，其後兩名受害人的富途證券帳戶同遭盜用。

翌日早上，騙徒先將兩名受害人持有的所有股票沽出，再購入多隻市值及成交量極低的股份，同日均錄得約九成跌幅，令受害人蒙受重大損失，整個交易過程不足一小時。直至收到富途證券通知，兩人才驚覺受騙，合共損失逾 $55萬港元。

富途證券國際（香港）有限公司已經加入通訊辦「已獲認證發送人」行列，避免墮入網絡釣魚騙案，請大家提高警覺：

富途證券會以 # 號發送人名稱發出短訊

富途職員絕不會透過非官方WhatsApp聯絡客戶或建立任何WhatsApp投資群組

不要向身份未經核實的短訊發送人披露任何個人或敏感資料，或開啓短訊內的超連結

短訊發送人登記冊查詢：

https://app2.ofca.gov.hk/apps/ssrs/onlineEnquiry