南寧艦衡陽艦離港｜市民不捨歡送編隊 期望明年軍艦再來

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」、導彈護衛艦「衡陽艦」組成的海軍艦艇編隊結束5日來港活動，於今日（6日）早上離開香港。大批市民一早到尖沙咀海旁等待軍艦駛過，歡送軍艦離開。有市民顯得不捨，期待明年可以再有軍艦來港，也有特地來港觀看軍艦的內地遊客表示，在內地沒機會觀看軍艦，羡慕港人可登艦參觀，體現祖國對香港的關懷。

今晨南寧艦和衡陽艦海軍編隊結束五日行程，由昂船洲軍營離開。早上9時許，「衡陽艦」率先由昂船洲軍港碼頭啟航離開，岸上的海陸空官兵代表列隊送別，艦上官兵則向岸邊揮手致意。

在尖沙咀海旁，一早有大批市民等候，歡送軍艦編隊離開。城市大學內地博士生張先生專程到尖沙咀文化中心對開，觀看軍艦離港。即使今早陰雲密布，他笑言就算下大雨也會到來歡送軍艦離開。他形容目送軍艦離開感到自豪，心情非常激動；又認為國家軍艦可以來港，加上開放予公眾登艦參觀，實屬難得，他日前亦在開放日登上軍艦參觀。他表示明年正值香港回歸祖國30週年，期待有其他軍艦編隊可以來港。

來自上海的鄧小姐相約住深圳的好友陶小姐，特地過來香港觀看「南寧艦」與「衡陽艦」的訪港活動。她們指自己都是「軍事迷」，對國家發達的軍事發展感到自豪。她們在內地只看過退役的軍艦，只有香港人有機會上軍艦參觀，因此十分羡慕港人可以參觀，這也體現了國家對香港的關懷。

原來兩人都是特意來看軍艦活動，看完就回深圳，不作逗留。她們異口同聲表示，「就算遠遠看一眼，也是值得的。」鄧小姐說去年也來港看山東艦訪港，「大陸沒有機會參觀，感覺祖國很強大、很繁榮，我也很驕傲，也很羡慕香港同胞有機會參觀。」