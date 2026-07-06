上水清曉路九巴撞樹爆車窗 玻璃碎片濺傷乘客

上水發生巴士撞樹意外。今日（6日）早上8時，一輛277E路線的九巴沿清曉路行駛，當駛至近清河邨對開時，突然撞及路旁一棵生長斜向馬路的大樹。巴士上層左邊登時有車窗爆裂，碎片散落在座椅上。當時有乘客正在巴士上睡覺，突然被「呯」一聲巨響嚇醒，直言：「嚇死，成身都玻璃碎。」事件中一名乘客報稱擦傷，但毋須送院，意外原因有待調查。

九巴回覆《星島頭條》查詢表示，今晨近8時，九巴一輛開往上水（天平）的路線277E巴士駛至清曉路近顯峰時，車身碰到行人路邊一棵伸出馬路的大樹，一名乘客受輕傷，毋須送院。九巴早前已通知相關部門有關情況，會再聯絡跟進，確保路邊大樹不會影響行車安全。