Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水清曉路九巴撞樹爆車窗 玻璃碎片濺傷乘客

突發
更新時間：09:37 2026-07-06 HKT
發佈時間：09:37 2026-07-06 HKT

上水發生巴士撞樹意外。今日（6日）早上8時，一輛277E路線的九巴沿清曉路行駛，當駛至近清河邨對開時，突然撞及路旁一棵生長斜向馬路的大樹。巴士上層左邊登時有車窗爆裂，碎片散落在座椅上。當時有乘客正在巴士上睡覺，突然被「呯」一聲巨響嚇醒，直言：「嚇死，成身都玻璃碎。」事件中一名乘客報稱擦傷，但毋須送院，意外原因有待調查。

九巴回覆《星島頭條》查詢表示，今晨近8時，九巴一輛開往上水（天平）的路線277E巴士駛至清曉路近顯峰時，車身碰到行人路邊一棵伸出馬路的大樹，一名乘客受輕傷，毋須送院。九巴早前已通知相關部門有關情況，會再聯絡跟進，確保路邊大樹不會影響行車安全。 

最Hit
IB放榜2026｜聖保羅男女誕６狀元 維多利亞聖士提反狀元人數創新高
00:49
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
教育新聞
32分鐘前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
01:32
大埔公路奪命車禍│死者愛錫家人 身兼數職養家 胞姊：佢係好好嘅弟弟
突發
6小時前
世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇
世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇
足球世界
4小時前
成功舉報濫用公屋收$3000！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
成功舉報濫用公屋收$3000獎勵！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
生活百科
3小時前
世界盃2026｜巴西出局尼馬淚崩 宣佈退出國家隊結束國際賽生涯
世界盃2026｜巴西出局尼馬淚崩 宣佈退出國家隊結束國際賽生涯
足球世界
5小時前
隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮
隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
曾淵滄分享下半年收息布局 加入中資電訊股及國泰 看好穩定幣主題吼兩隻股｜百萬倉
曾淵滄分享下半年收息布局 加入中資電訊股及國泰 看好穩定幣主題吼兩隻股｜百萬倉
投資理財
9小時前
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數掀熱議 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-05 13:14 HKT