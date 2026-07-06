東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員於世界盃期間，一連三日（3至5日）在區內主要幹道展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動，重點打擊「酒後駕駛」及「毒後駕駛」等罪行。

行動中，人員共拘捕10名本地男子、一名本地男童以及兩名本地女子，年齡介乎17至62歲，分別涉嫌「販運危險藥物」、「毒後駕駛」、「藏毒」、「酒後駕駛」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」。

警方表示，在兩宗涉及毒後駕駛及販運危險藥物的案件，一名51歲本地的士男司機以及一名三30歲本地私家車男司機，均未能通過快速口腔液測試被捕。初步調查顯示，該名被捕的士司機與一名被捕17歲男乘客分工配合，以的士作掩飾運送懷疑毒品，企圖增加警方執法難度。人員在三宗懷疑涉及毒品案件中，分別檢獲懷疑可卡因、懷疑依托咪酯及懷疑氯胺酮，檢獲的毒品總市值約四萬元。

警世界盃期間加強執法 一連三日打酒駕毒駕 拘捕13人。警方提供

警世界盃期間加強執法 一連三日打酒駕毒駕 拘捕13人。警方提供

警方指，除三名涉嫌「販運危險藥物」的被捕人正被扣留調查外，其餘被捕人已獲准保釋候查，須於八月上旬向警方報到。

東九龍總區交通部將繼續於世界盃期間加強執法，嚴厲打擊「酒後駕駛」、「毒後駕駛」及相關毒品罪行，並呼籲駕駛人士切勿以身試法。警方將透過嚴厲的交通執法行動，保障道路使用者的安全。