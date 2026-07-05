周一鳴出席東九烹飪賽展廚藝煮兩菜 寓意警隊內外聯通 人民豐衣足食

為慶祝香港回歸祖國29周年，東九龍總區於今（5日）舉辦烹飪比賽，由東九龍總區轄下四個警區的少年警訊及耆樂警訊會員組隊參與，以家國情懷作為活動主軸。警務處處長周一鳴及嘉賓出席活動時一展廚藝，即場烹調豉油王炒麵及生滾肉丸豬潤粥，代表「麵麵俱圓」，寓意香港警隊繼續做好「內聯外通」，主動「走出去」，出訪世界各地的執法機構進行交流，拓寬警務工作的國際視野，提升執法能力。「豐衣粥食」則寓意祝願祖國國泰民安，人民繼續豐衣足食。

賽事共有八支參賽隊伍，分別由東九龍四個警區各派出兩隊，隊員均由耆樂及少訊會員組成。參賽者覆蓋層面由9歲至75歲。參賽隊伍要烹調一道以慶回歸為主題的中式菜式。比賽由周一鳴與前警務處處長李明逵，聯同警務處東九龍總區指揮官謝翠恩、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室九龍工作部處長劉湛雄及觀塘民政事務專員何立基擔任評審，為比賽作出最終評定。觀塘區分別獲得豐味大獎及優異獎。。

活動中警務處處長周一鳴更自備食材，與李明逵前署長攜手，帶領一眾評審嘉賓大顯身手，即場烹調美食 「麵麵俱圓 豐衣粥食」（豉油王炒麵及生滾肉丸豬潤粥），「麵麵俱圓」寓意香港警隊繼續做好「內聯外通」，主動「走出去」，出訪世界各地的執法機構進行交流，拓寬警務工作的國際視野，提升執法能力。「豐衣粥食」則寓意祝願祖國國泰民安，人民繼續豐衣足食。東九龍總區指揮官謝翠恩助理處長致詞表示，香港一直以來背靠祖國先得以繁榮昌盛，是次比賽適逢香港回歸祖國29 周年，確實意義非凡。據了解，警務處處長周一鳴與前警務處處長李明逵同為中文大學校友；周於1995年畢業，李於1972年畢業。

當中觀塘警區少年警訊參賽會員於訪問中表示：「我哋整個隊伍都好投入，因為今次唔係單純比賽，而係希望透過菜式表達對回歸廿九載嘅祝福。準備過程中，大家一齊分工、互相補位，亦學到好多料理技巧同團隊精神。當見到評審品嚐同現場氣氛好熱烈，真係覺得好開心，亦更加明白到「分享」同「傳承」其實可以好具體，就係由一碗菜開始。」