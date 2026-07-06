最佳刑事調查隊系列｜善用「銳眼計劃」鎖定疑犯身份 屢破爆竊及店舖盜竊案

警務處早前舉行2025年度「總區最佳刑事調查隊」頒獎禮，旨在弘揚警隊人員的專業精神及團隊合作，以持續提升警隊整體服務質素。其中獲獎團隊灣仔警區刑事調查隊第5隊，在偵破區內一宗爆竊及連環店舖盜竊案中，充分善用近年政府推行的「銳眼計劃」閉路電視系統，成功鎖定疑犯的身份及去向，迅速將其緝拿歸案。團隊分享破案經過時表示，「銳眼計劃」的閉路電視系统有助人員迅速翻查相關地點的閉路電視紀錄，廣泛的鏡頭覆蓋對追蹤疑犯、搜集證據有莫大幫助，大幅提升偵破罪案的成效。

小隊人員憑藉在案件調查和團隊協作表現出色，獲頒「總區最佳刑事調查隊」獎狀。

案發於2024年底，凌晨時分一名男子在銅鑼灣區以硬物擊碎一間西餐廳的玻璃，隨後入內搜掠，整個犯案過程僅15秒，得手後隨即逃離現場，其後更在附近的便利店作出盜竊。

偵緝警長梁偉基透露，案件起初接報時，因現場沒有明顯搜掠痕跡，且收銀機依然緊鎖，表面無被撬或損毀，報案人曾一度誤以為玻璃碎裂純屬意外，惟探員感覺事有蹊蹺，堅持請餐廳經理仔細盤點，最終對方重新檢查後，驚覺損失了一部電話，案件才被定性為嚴重的「入屋犯法罪」。

人員隨即展開全方位調查，在過程中，政府近年推行的「銳眼計劃」發揮關鍵作用。梁偉基指出，事發餐廳內部沒有安裝閉路電視，但憑藉附近一支「銳眼計劃」系統的鏡頭，清晰拍下疑犯敲擊玻璃及進出餐廳的整個過程、衣著和逃走路線，成為了追蹤疑犯和後續調查的有力證據。人員透過「銳眼計劃」閉路電視的覆蓋，掌握到疑犯沿附近一條街道逃走，及後又在附近便利店施行店舖盜竊，進一步調查後，更成功鎖定了疑犯的居所。

鎖定疑犯後，刑偵工作的挑戰仍未結束，偵緝督察梁廣橋憶述，當得知疑犯的居所後，團隊隨即部署拘捕行動，當確定疑犯身處單位內之後，隨即行動，成功將其緝捕歸案。及後便是一連串的搜證、審問、整理證據及檢控工作，均需要大量心力和時間，在團隊的努力下，最終該名犯人被法庭裁定罪成及判監。

「『銳眼計劃』閉路電視的畫質穩定，且有足夠數量覆蓋主要幹道，能夠協助警方快速追蹤疑犯行蹤，有效提升破案效率。」梁廣橋表示，以往刑事偵緝人員需要向不同私人商舖或管理公司，蒐集零散的閉路電視片段，過程中不但要與對方溝通，有時候更需要申請法庭手令，相對耗時。在政府「銳眼計劃」系統的協助下，人員能迅速查看閉路電視紀錄，效率大幅提升，鏡頭的廣泛覆蓋面亦有助提升人員的辦案及調查效率，例如在今次案件的搜證過程中，人員透過閉路電視影像，串連起疑犯犯下的多宗罪行，構成完整的證據鏈。

灣仔區作為傳統商業區，店舖盜竊及雜項盜竊案時有發生，「銳眼計劃」不單在今次的爆竊案中立功，在過去日子，不論在調查案件，還是尋找失蹤人口，均發揮關鍵作用。梁廣橋指出，隨着「銳眼計劃」進一步擴展，相關鏡頭持續填補以往的監察盲點，讓前線及刑偵人員得以更精準掌握涉案人士的逃走路線，從而大幅提升滅罪成效，並發揮更強阻嚇作用。

榮獲2025年度「總區最佳刑事調查隊」的灣仔警區刑事調查隊第5隊，由警員晉升為督察的梁廣橋，聯同擁有20多年刑偵經驗的警長梁偉基共同帶領。兩人各司其職，率領「兄弟班」守護灣仔區的治安，在繁重的工作下，凝聚出深厚的互信與默契，並肩作戰。

受家人鼓勵而加入警隊的偵緝督察梁廣橋，由警員晉升為督察後，渴望提升自身歷練，進一步發揮過去的從警經驗，因而投身刑偵工作。他坦言，刑偵工作相當有挑戰性，隊員經常要同時跟進多宗案件的進展，有時也要協助其他隊員進行拘捕行動。但正是這種環境，催生出小隊如家人一般的關係和默契，互相扶持，並肩作戰。

他表示，自己曾在前線工作，更能體會同僚所需，故憑藉自身經驗，從不同範疇協助同事排難解憂，藉此提升團隊的運作效率及凝聚力。他又說，「團隊能夠脫穎而出並獲得嘉許，全賴隊中成員在過去日子辛勤付出、不懈努力，這份榮譽屬於每一位同事；同時，亦特別感謝隊內經驗豐富的偵緝警長，經常提供寶貴意見，令團隊運作更為順暢。」

隊中的另一位靈魂人物偵緝警長梁偉基，擁有20多年的刑偵經驗。他表示，每當發掘出意想不到的線索，繼而偵破案件時，那種喜悅和成功感，正是堅守刑偵工作多年的最大動力。

談到小隊的團隊精神，梁偉基笑言，隊員之間「見同僚多過見家人」，大家早已培養出深厚的默契，往往一個動作，隊員就知道下一步該準備甚麼，「大家彼此信任，讓大家在全心投入工作的同時，也會分享日常生活並互相關心，凝聚出團隊的向心力，即使工作有多大挑戰，大家仍能保持正面心態，並肩攜手做好每一項工作。」

記者 麥鍵瀧