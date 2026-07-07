入境處出入境程序隨時代簡化 旅客過關更方便快捷

除了推出自助出入境服務外，香港的出入境程序亦變得簡單和方便，以切合市民和旅客的需要。

過去訪港旅客出入境時，入境管制人員會在他們的旅行證件蓋章，確認該訪客已獲准入境本港，或是其離港日期。除了逗留條件蓋章外，入境管制人員還會蓋上具有獨立編號的鑑證及出境印章。蓋章的顏色亦有意義，以分辨不同的管制站：黑色代表機場管制站，紅色代表陸路邊境管制站，綠色代表中國客運碼頭管制站，而紫色則代表其他海路的管制站。

入境管制人員以往會為出入境的旅客蓋章，確認其已獲准入境，或離港日期。

2013年起入境蓋章由入境標籤取代，標籤上載有旅客在港的逗留條件及期限等資料，旅客出境時不會獲發任何標籤或蓋章。

2013年起，入境處以入境標籤取代蓋章。

另一方面，入境處自2021年起實施「電子簽證」安排，不再簽發入境簽證、進入許可和延長逗留期限等黏貼式實體標籤。所有簽證申請均可透過香港政府一站通網站、入境處網頁或入境處流動應用程式在網上完成整個簽證服務相關的申請流程，非常省時方便。

入境管制人員以往會為出入境的旅客蓋章，確認其已獲准入境，或離港日期。圖為早期入境處人員攜帶印章用的鐵皮箱。

2024年，出入境程序進一步簡化，所有旅客均無須填寫及提交旅客抵港或離港申報表，過關變得更方便快捷。

過去訪港旅客出入境時，入境管制人員會在他們的旅行證件蓋章。圖為1977至1982年使用的鑑證印章。

記者 麥鍵瀧