警元朗檢1.28億元可卡因 揭販毒集團用硬金屬容器避偵查 3名巴漢切割時斷正

警方偵破1.28億元毒品案，前日（3日）毒品調查科突擊搜查元朗一個鐵皮儲存倉，檢獲約172公斤懷疑可卡因，市值約港幣1.28億元，並以「販運危險藥物」罪拘捕三名巴基斯坦籍男子。

毒品調查科行動組總督察林柏喬表示，探員前日突擊搜查元朗公庵路一個約三千呎鐵皮儲存倉，發現三名男子正使用工具嘗試將兩個金屬容器切割，兩個金屬容器的體積約為1.6米長1米闊0.35米高，估計重量每個約為三噸重。

人員隨即以販運危險藥物的罪名將三人拘捕，在場檢獲一批工具，包括風煤的切割工具，電子磨機、鐵筆、大量螺絲批及錘仔等。經過一番努力，警方其後成功將兩個金屬容器打開，入面收藏172磚、每磚約重1公斤的可卡因磚，今次行動已經成功阻截到大批毒品流入市面。

三名被捕人年齡介乎28至35歲、均為持行街紙的巴基斯坦籍男子，目前仍被扣查，稍後時間將會被暫控販運危險藥物罪，將於星期一在屯門裁判法院提堂。警方表示，經初步調查，今次被捕人士的背景及國籍與上星期香港仔避風塘販毒案不同，但不排除與該販毒集團有關，案件仍在調查。

警方對販毒集團的行為予以強烈譴責。林柏喬指出，販毒集團在毫無安全措施的情況下，利用含有壓縮氣體樽的切割工具進行非法活動，一旦操作不當引發意外，將對附近工作或居住的市民造成極大生命威脅，後果不堪設想。

警方亦留意到販毒集團的作案手法愈趨隱蔽，特意將毒品儲存倉設於較偏僻、人流及車流較少的地方，並將毒品藏於具有相當硬度的金屬容器內，更在內層加裝阻擋X光照射的物料，企圖增加執法部門偵查的難度以逃避追捕。

當局重申，不論販毒集團企圖以何種途徑將毒品輸入本港，或以任何方式在本地進行分銷，警隊及毒品調查科均有決心鍥而不捨、絕不手軟地全力打擊，依法嚴辦。