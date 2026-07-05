大埔公路兩電單車相撞　一死一傷

大埔公路發生奪命交通意外，今（5日）午3時21分，兩部電單車於大埔公路沙田嶺段、近九龍水塘對開相撞。兩名鐵騎俱傷，其中一人陷入昏迷，由救護車送往明愛醫院搶救，惟延至3時59分，由醫護人員證實不治；另一人則由救護車清醒送往伊利沙伯醫院治理。警方正調查事件。

大埔公路發生奪命交通意外。網圖

網上片段顯示，一輛三輪電單車沿大埔公路行駛，其間逆線一輛電單車失控翻側，磨地剷過對面線，與三輪電單車相撞，頓時殘件四散，三輪電單車鐵騎士亦倒地。

運輸署表示，因交通意外，大埔公路–沙田嶺段近九龍水塘燒烤區三號場，現已實施單線雙程行車措施。現時上址交通繁忙。