Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔公路兩電單車相撞　一死一傷

突發
更新時間：16:14 2026-07-05 HKT
發佈時間：16:14 2026-07-05 HKT

大埔公路發生奪命交通意外，今（5日）午3時21分，兩部電單車於大埔公路沙田嶺段、近九龍水塘對開相撞。兩名鐵騎俱傷，其中一人陷入昏迷，由救護車送往明愛醫院搶救，惟延至3時59分，由醫護人員證實不治；另一人則由救護車清醒送往伊利沙伯醫院治理。警方正調查事件。

大埔公路發生奪命交通意外。網圖
大埔公路發生奪命交通意外。網圖

網上片段顯示，一輛三輪電單車沿大埔公路行駛，其間逆線一輛電單車失控翻側，磨地剷過對面線，與三輪電單車相撞，頓時殘件四散，三輪電單車鐵騎士亦倒地。

運輸署表示，因交通意外，大埔公路–沙田嶺段近九龍水塘燒烤區三號場，現已實施單線雙程行車措施。現時上址交通繁忙。

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
6小時前
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
02:58
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
社會
5小時前
霍震寰太太陳琪琪激罕現身 昔日邵氏美人曾捨命救子致重傷 撐拐杖出入無損優雅闊太氣質
00:53
霍震寰太太陳琪琪激罕現身 昔日邵氏美人曾捨命救子致重傷 撐拐杖出入無損優雅闊太氣質
影視圈
7小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-04 15:37 HKT
73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因
73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因
影視圈
6小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
2026-07-04 15:06 HKT
00:58
超強颱風巴威︱中央氣象台：中心風力達17級 詳解對香港影響 周五六「食下沉」新界或高見38°C
社會
3小時前
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
生活百科
5小時前