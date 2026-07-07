成立65周年 秉承「以人為本、精益求精」理念 入境處3代e-道帶市民走在科技通關最前線

即將迎來成立65周年的入境事務處，多年來一直秉承「以人為本、精益求精」理念，善用科技推陳出新，為香港市民提供利民便民的服務。自2004年 12月於羅湖口岸首次啟用劃時代的自助通關服務至今，「e-道」已為旅客服務近22年，目前全港各管制站共設有807條多功能 e-道及158條車輛 e-道，更於上月推出「無感e-道 」，引領香港的智慧出入境服務走到國際最前列。

入境事務處總入境事務主任（系統支援）管制站林喜騰坦言，「非觸式e-道」及「無感e-道」的開發過程既難忘亦具挑戰。 何君健攝

回顧香港e-道出入境服務的發展，主要經歷三個階段，第一階段是2004年推出的「e-道」服務。隨著當時第一代智能身份證的面世，香港首次引入自助出入境檢查技術，讓市民以自助形式辦理出入境手續，查驗證件、核實身份到出入境紀錄全程由自動化系統完成；第二階段是2021年疫情期間推出的「非觸式e-道」，透過手機應用程式二維碼及容貌識別技術，令通關無需接觸任何共用設備，配合當時對公共衛生的需要，截至今年5月，已有624萬名香港市民登記，累計使用人次超過3.3億；至於第三階段，則是上月25日推出的「無感e-道」，採用「閘門常開」設計，市民無需出示證件或二維碼，亦無需停步，即可完成身份核實及出境手續。

「無感通關」為旅客提供更快、更便捷的出入境流程。 資料圖片

有份參與「非觸式e-道」及「無感e-道」設計和實踐的總入境事務主任（系統支援）管制站林喜騰表示，「無感e-道 」實現了無需停步，除應用準確度超過99%的容貌識別技術外，更首次引入了人工智能影像分析系統，提供出入境管制服務的同時，能即時分析通道內人流、監察是否有異常、辨認通關人士的身份等，短短5秒已可同步完成整個身份核實程序，比使用「傳統e-道」或「非觸式e-道」快約2至3秒。研發團隊為此進行了多次嚴格測試，模擬各種光線環境、人流密度及步速，務求令分析系統精準無誤，為旅客提供更快、更便捷的出入境流程。

林喜騰表示，「無感e-道 」短短5秒已可同步完成整個身份核實程序，比使用「傳統e-道」或「非觸式e-道」快約2至3秒。

目前「無感e-道」以港珠澳大橋香港口岸作首個試點，暫時開放予合資格香港居民使用。林喜騰說，團隊會收集並分析「無感e道」服務的經驗，積極研究擴展至其他口岸或旅客的可行性，呼籲合資格市民踴躍登記，感受快捷順暢的過關體驗。

林喜騰坦言，「非觸式e-道」及「無感e-道」的開發過程既難忘亦具挑戰，研發「非觸式e-道」期間正值疫情，且市民早已習慣使用實體證件進行通關，對二維碼應用或會有適應期，團隊站在市民角度優化流動應用程式設計，簡化了二維碼的登記及出示流程；而「無感e-道」更將出入境體驗推向新階段，整個設計要如何精準捕捉市民的容貌、縮短身份核證的時間，均是需要解決的難題以及反覆測試。

每當新服務推出，林喜騰總會到前線了解市民及口岸人員的真實意見，務求令服務更完善，「新系統的啟用並不是終點，而是另一場馬拉松的起點。由一個概念、一張圖紙，到走進測試場地，最終成功落實推出，整個過程就像見證自己的孩子出生一樣。當見到團隊參與研發以至維護的『e-道』服務，成為了市民大眾每天都在使用的公共服務，滿足感難以言喻。」

林喜騰表示，當見到團隊參與研發以至維護的「e-道」服務，成為了市民大眾每天都在使用的公共服務，滿足感難以言喻。

除了善用科技加強過關體驗，e-道的配套措施亦不斷擴展，當中使用資格由最初11歲或以上持智能身份證的香港永久性居民，陸續擴展至非永久性居民、跨境學童等，並將合資格年齡下調至 7 歲或以上，令更多兒童及家庭受惠。

另外，近年香港總出入境人次屢創新高，入境處正積極在各口岸安裝全新多功能e-道，並在各現有口岸不斷進行硬件升級；「第四代資訊系統策略研究」亦已完成，處方已展開下一代出入境管制系統的可行性研究，持續引入人工智能等創新科技。

新皇崗口岸即將正式啟用，林喜騰透露，新口岸將採用「合作查驗、一次放行」通關模式，屆時兩地的自助通關系統會並排在邊界線上，市民只需出示一次證件、核實一次身份，即可完成兩地的出入境程序，通過時間預計只需約20秒，配合整體安排，整個通關時間將由以往舊口岸的30分鐘，大幅縮減至5分鐘。

記者 麥鍵瀧