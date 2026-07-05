南寧艦衡陽艦來港︱第二日開放參觀登艦市民「大開眼界」 小六學生狂打卡：向同學炫耀一下

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」、導彈護衛艦「衡陽艦」組成的海軍艦艇編隊於本月2日來港，兩艘軍艦停靠在昂船洲軍營，今日（5日）繼續開放給已預約的公眾參觀。不少參觀者把握最後一日的機會，一早到來在軍營外排隊等候。他們與軍艦拍照，由海軍導賞員帶領登上軍艦的甲板參觀，了解艦上設備，近距離接觸艦載直升機和垂直發射裝置等。

居於港島堅尼地城的市民麥小姐，今日專程帶同兒子，一家三口到昂船洲軍營參觀軍艦。她直言過往已多次參觀解放軍軍艦，今次也不例外，「（軍艦）自己國家㗎嘛，小朋友都好鐘意」。她又形容今日天氣涼爽舒服，自己看到軍艦非常開心，「覺得國家強大」，所以都特別拍照留念。

就讀小學六年級的郭同學，偕爺爺上艦參觀。他指昨晚心情興奮未能入眠，今日登艦參觀後，「睇得好開心，覺得中國好勁，希望大個咗可以設計一架航空母艦畀中國」。他又笑言在艦上「影咗好多張相」，會回到學校「向同學炫耀一下」。

市民李先生與太太帶同兩名分別就讀小學一年級和幼稚園K2的女兒，一家四口登艦參觀。李太形容看到國家軍艦「覺得好自豪」，而小孩亦表示很開心，惹日後再有軍艦來港，他們一樣會前往參觀。

參觀者中不少是軍事迷，有人形容香港市民幸運，很多軍艦首次對公眾開放都是選址香港，參觀人士更可以上軍艦，近距離觀察導彈裝置及艦艙內的情況；艦上細節包括垂直發射系統、主炮、魚雷裝備以及直升機等，均可一覽無遺。有軍事迷亦稱，軍艦上的先進裝備，凸顯部隊發展越來越好，國家越來越強大，對此感到自豪。

此外，昂船洲軍營內設有多個體驗區，給參觀者了解海軍的工作，體驗操作槍械、學習海軍繩結及試穿防火服等，同樣吸引了不少小朋友嘗試。

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