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尖沙咀樓上吧爆混戰 3人遭「爆樽」及斬傷 警拘捕5男蒙頭帶署

突發
更新時間：11:58 2026-07-05 HKT
發佈時間：11:58 2026-07-05 HKT

尖沙咀發生樓上酒吧毆鬥案，今（5日）晨8時55分，警方接獲報案，指柯士甸路4號柯士甸商業中心一間樓上酒吧，有人集體打鬥，一名男子聲稱遭多人襲擊，亦有目擊者指有人持刀。警員及救護人員到場後，將2名男子送往伊利沙伯醫院治理，另有一名男子自行到伊利沙伯醫院求醫。現場消息指，傷者疑被人用利刀及玻璃樽所傷。

警方其後於金馬倫道42號華懋金馬倫中心樓上一單位，拘捕5名涉案人士，被黑布蒙頭帶走，其中2人亦需送院治理。

據了解，兩班人在酒吧飲酒，其間疑目光問題引起爭執，其後5名大漢憤然離開，不久持牛肉刀折返，斬傷姓謝（47歲）及姓梁（32歲）兩男，姓孔（28歲）男子則被玻璃瓶擊傷，五漢逞兇後跳上一輛白色私家車逃離。警方到場後，在場發現血跡，並於柯士甸商業中心一樓樓梯間窗外檢獲涉案牛肉刀，深入追查將涉案五人拘捕，由油尖警區反三合會調查組隊第3隊跟進。

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