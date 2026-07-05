國泰航空印度抵港客機冒煙 疑冷氣過熱安全降落

赤鱲角的香港國際機場發生航機事故。今日（5日）早上9時58分，警方及消防接獲報案，指國泰航空一班編號CX624的扺港客機冒煙。救援人員接報趕到機場戒備，航機已於早上9時53分安全降香港國際機場。

據了解，涉事航機由印度班加羅爾抵港。人員經調查後相信是航機的冷氣過熱冒煙，現場已沒煙沒火，冷氣過熱亦已降溫。機上乘客全部安全離開航機，事件中無人受傷。

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香港機場管理局回覆《星島頭條》查詢表示，早上約10時，國泰航空一班編號CX624由班加羅爾抵港航班，着陸後停留於其中一條滑行道，懷疑機艙內冒煙。消防隨即到場檢查，於確認航機狀態正常後，航機自行前往南停機坪，旅客安全離開機艙。事件中無人受傷。機場運作不受影響。