國泰航空印度抵港客機冒煙 疑冷氣過熱安全降落
更新時間：11:06 2026-07-05 HKT
發佈時間：11:06 2026-07-05 HKT
發佈時間：11:06 2026-07-05 HKT
赤鱲角的香港國際機場發生航機事故。今日（5日）早上9時58分，警方及消防接獲報案，指國泰航空一班編號CX624的扺港客機冒煙。救援人員接報趕到機場戒備，航機已於早上9時53分安全降香港國際機場。
據了解，涉事航機由印度班加羅爾抵港。人員經調查後相信是航機的冷氣過熱冒煙，現場已沒煙沒火，冷氣過熱亦已降溫。機上乘客全部安全離開航機，事件中無人受傷。
香港機場管理局回覆《星島頭條》查詢表示，早上約10時，國泰航空一班編號CX624由班加羅爾抵港航班，着陸後停留於其中一條滑行道，懷疑機艙內冒煙。消防隨即到場檢查，於確認航機狀態正常後，航機自行前往南停機坪，旅客安全離開機艙。事件中無人受傷。機場運作不受影響。
最Hit
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
2026-07-04 09:29 HKT
港女貪輕鬆想入行做保安 過來人踢爆無冷氣常態 加碼揭露「一致命風險」嚇退 網民識貨狂推另一「舒服筍工」｜Juicy叮
2026-07-04 11:21 HKT