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港島瘋狂駕駛｜私家車連撼8車被截停 警檢1.7萬元毒品 35歲男司機涉狂亂駕駛及販毒被捕

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更新時間：00:32 2026-07-05 HKT
發佈時間：00:32 2026-07-05 HKT

灣仔周六（4日）下午許，一輛私家車由香港仔瀑布灣道開始高速逃走，經香港仔隧道一路逃至灣仔堅拿道天橋，期間連環撞及8輛車，包括警車、的士、中型貨車及多輛私家車，最終在鵝頸橋一帶被警方截停，35歲男司機被拘捕。

警方指，事發於今日（4日）下午約4時57分，港島總區衝鋒隊人員於香港仔瀑布灣道巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查。惟涉事私家車未有依指示停車，並向香港仔隧道往灣仔方向逃去，其間先後撞向多輛車輛，包括的士、警車、中型貨車及多輛私家車，現場一度混亂。

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至灣仔堅拿道天橋一帶，警方成功截停涉事車輛，並將35歲姓龔男司機拘捕。事件中，一名姓謝（42歲）的士女乘客頸部受傷，清醒送往律敦治醫院治理。

警方調查期間，在涉事私家車內檢獲約30克懷疑霹靂可卡因及氯胺酮，毒品總市值約1.7萬元。經初步調查，姓龔（35歲）私家車男司機酒精測試結果為零度，涉嫌「狂亂駕駛」及「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查，案件交由灣仔警區反三合會行動組跟進。

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