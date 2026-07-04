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澳洲塔斯曼尼亞兩港人潛水遇險 他鄉巧遇香港旅行團獲救

突發
更新時間：21:48 2026-07-04 HKT
發佈時間：21:48 2026-07-04 HKT

澳洲塔斯曼尼亞發生一宗驚險意外，兩名來自香港旅客，在當地潛水期間一度失蹤。所幸命不該絕，本港旅行社「縱橫遊」一艘極光旅行團專船，凑巧在附近經過並與當地搜救隊合作，成功救回二人。

綜合澳洲塔斯曼尼亞媒體《Pulse Tasmania》及「縱橫遊」社交平台消息，當地時間周五（7月3日）傍晚5時許，有人向塔斯曼尼亞警方報案，表示兩名港人較早時在首府荷伯特（Hobart）以南的Tinderbox一帶海域潛水，豈料未有按預期時間上水，擔心他們失蹤，遂報案求助。當地警方接報後，隨機出動警方船隻及搜救直升機趕赴現場搜索。

凑巧的是，「縱橫遊」一個前往塔斯曼尼亞旅行團，當時乘坐專船在現場附近觀賞粉紅極光，得知有人失蹤後，專船隨即加入搜索行列。最終各方通力合作下，成功在原定上水位置約500米外發現兩名潛水員。他們無受傷，隨後已被安全送回荷伯特。

領隊在社交平台分享事件，表示「出海睇南極光，順便救咗兩個被水流沖左出去嘅香港人潛水客」，又提到當時天色已黑，但他利用手機鏡頭搜索海面，協助尋獲兩名港人。領隊透露，獲救港人為兩男女，當時女子懷疑已經體力透支，「個女仔上船時個樣，都呆呆地，可能嚇親加冇力」。

帖文獲不少網民大讚，紛紛留言「欣賞你呢種輕描淡寫」、「救人一命勝造七級浮屠」、「咁都遇到救到，前世大家關係一定非淺」、「佢兩個真係要劏返百零二百隻雞還神」。

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