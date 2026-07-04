珍惜生命│元朗23歲青年找前度女友不果 登天台墮樓亡

今(4日)早上10時25分，元朗西菁街一女子報案稱，她的前度男友登門找她，她未有開門，其間聽到前男友表示要上天台企圖輕生，警員接報到場，發現姓劉（23歲）男事主已倒臥上址後巷，昏迷不醒，被送往博愛醫院治理，其後被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。



防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service