Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│秀茂坪安達邨20歲女子墮樓 送院不治

突發
更新時間：10:30 2026-07-04 HKT
發佈時間：10:30 2026-07-04 HKT

秀茂坪安達邨孝達樓，今（4日）早上約6時半，保安報案指發現一名女子倒臥在上址平台，懷疑她從高處墮下。救護員接報到場，將昏迷女子送往基督教聯合醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信姓張（20歲）女子由上址單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

最Hit
世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級
世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級
足球世界
3小時前
天文台｜所有風球除下改掛黑球 今日雨勢有時頗大 海有湧浪
社會
4小時前
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
影視圈
14小時前
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
生活百科
21小時前
埃及互射12碼4:2晉級創歷史。
世界盃2026｜沙拿Panenka笠射誅心 澳洲「換龍」戰術失效 埃及互射12碼4:2晉級創歷史
足球世界
6小時前
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
影視圈
2小時前
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯
飲食
16小時前
曾志偉開新公司作品先聲奪人 邀袁詠儀成毅做懸疑劇《狩謊》主角
曾志偉開新公司作品先聲奪人 邀袁詠儀成毅做懸疑劇《狩謊》主角
影視圈
13小時前
肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療
肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療
影視圈
16小時前
9級大地震有共同特徵？日本學者：若出現一情況機率高60倍
即時國際
4小時前