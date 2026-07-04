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長沙灣車隊的士遭私家車撞翻 司機手傷送院

突發
更新時間：00:39 2026-07-04 HKT
發佈時間：00:39 2026-07-04 HKT

長沙灣發生交通意外。周五（3日）晚上11時24分，一輛無載客車隊的士沿東京街西往機場方向行駛，另一輛白色私家車則沿連翔道往尖沙咀方向行進，當駛至東京街西與連翔道交界時發生激烈相撞。由於撞擊力道猛烈，的士遭攔腰撞至側翻，橫亙路中央。

涉事的士屬於的士車隊「JOIE樂行」，車禍後整架車向左側翻，擋風玻璃碎裂，車廂內雜物散落一地。涉事的白色豐田私家車則停在不遠處，車頭嚴重凹陷毀爛，泵把完全脫落，發動機艙蓋扭曲變形，安全氣囊彈出。路經司機懷疑有人被困車內，遂協助報警。

救援人員到場後，將的士司機從車廂救出，他手部受傷，清醒由救護車送往明愛醫院治理。南亞裔私家車司機並無受傷，在場協助調查。受事件影響，現場交通一度阻塞。

警方正調查車禍原因，據悉兩車當時均無載客，不排除有人衝燈肇禍。

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